В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты

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В Калининградской области в апреле среднемесячная номинальная заработная плата составила 77 5893,9 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,8%. Такие данные приводит Калининградстат.

По информации службы, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе–апреле 2025-го, достигла 71 799,5 руб. За год она увеличилась на 18,2%.

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 131 159,7 рубля, что на 82,7% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (116,3 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (107,4 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (122,7 тыс.).

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград». 


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