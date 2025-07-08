Центр занятости: средняя зарплата по вакансиям составляет около 45 тыс. рублей

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В Калининградской области уровень средней заработной платы по предлагаемым вакансиям, размещённых на портале «Работа России», составляет около 45 тыс. руб. Об этом сообщил директор Центра занятости Сергей Гуряков в ходе интернет-конференции на «Новом Калининграде».

«За 1,5 года (с начала 2024 года) средняя заработная плата по предлагаемым вакансиям выросла почти на 10 тыс. рублей. При этом 60% вакансий, размещаемых работодателями на платформе „Работа России“, имеют предложение по доходу от 25 до 45 тыс. руб», — отмечает Гуряков.

Помимо прочего, по 31% вакансий работодатели предлагают уровень зарплаты от 45 до 65 тыс. руб. 6% вакантных рабочих мест с доходом от 65 тыс. руб. сосредоточены преимущественно в сфере здравоохранения. К высокооплачиваемыми профессиям также относятся инженерные специальности и руководители различных уровней

В начале июля Калининградстат сообщал, что в апреле среднемесячная номинальная заработная плата составила 77 893,9 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,8%.

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