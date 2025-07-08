Беспрозванных: на заправках «Лукойла» вводят спеццены для калининградцев

Для жителей Калининградской области вводят спеццены на заправках «Лукойла». Такое сообщение вечером 7 июля в своём телеграм-канале сделал губернатор Алексей Беспрозванных.

«С завтрашнего дня на всех АЗС Лукойла в регионе по программе лояльности начинает действовать специальная цена для калининградцев», — написал он.

В минувшую пятницу глава региона сообщал о переговорах с руководством компании на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же он рассказал, что цена для калининградцев на всех АЗС «Лукойла» будет снижена от 2 до 6,5 рублей на литр в зависимости от вида топлива.

«С учётом всех скидок снижение по дизелю составит 6,5 рубля, что сделает цену одной из самых доступных в стране, — пообещал тогда же Беспрозванных. — Суммарная скидка по АИ-95 и АИ-92 — 2,3 рубля, что также сделает бензин в Калининградской области дешевле, чем в среднем в СЗФО».