Насколько выгодна «Янтарная выгода»: «Новый Калининград» изучил цены на АЗС

В Калининграде с 8 июля на всех АЗС «Лукойла» начала действовать специальная система лояльности для калининградцев. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале накануне. «Новый Калининград» утром в среду побывал на разных заправках областного центра и выяснил, почём топливо и насколько существенна в этом сравнении «региональная скидка» от «Лукойла».
«Договорился, что в регионе начнёт действовать специальная цена для калининградцев — скидка от 2 до 6,5 рубля на литр в зависимости от вида топлива: бензин, дизельное топливо и сжиженный газ», — сообщил Беспрозванных в своем телеграм-канале 4 июля. По его словам, «с учётом всех скидок снижение по дизелю составит 6,5 рубля, что сделает цену одной из самых доступных в стране, суммарная скидка по АИ-95 и АИ-92 — 2,3 рубля, что также сделает бензин в Калининградской области дешевле, чем в среднем в СЗФО».
«Цена станет близкой к себестоимости с учётом налогов и логистических расходов: компания таким образом компенсирует калининградцам высокие затраты по доставке топлива в регион, принимая в расчёт его особое географическое положение», — сообщил Алексей Беспрозванных.
Акция начала действовать 8 июля. Как рассказали «Новому Калининграду» автомобилисты, сейчас ей можно воспользоваться тем, кто является членом системы лояльности «Лукойла». «Заезжал на „Лукойл“. Не обманули — через приложение в телефоне с литра скидка 1 рубль. Мелочь, а приятно», — сообщил один из читателей.
В системе лояльности акция называется «Янтарная выгода» — специальное приложение только в Калининградской области. В приложении отмечается, что акция дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности; 2 руб. на литр дизеля (суммарно можно получить до 6,5 руб.); 4 руб. на газ.
Мониторинг цен на АЗС города показал, что на данный момент на АЗС «Лукойла» самые высокие расценки на 95-й и 92-й бензин, а также дизельное топливо. С учетом «Янтарной выгоды» они приближаются к расценкам на АЗС остальных компаний.
По чём сегодня топливо на калининградских АЗС — можно посмотреть в таблице:
|АЗС, адрес
|
АИ-95
руб. за л.
|
АИ-92
руб. за л.
|
ДТ
руб. за л.
|
«Лукойл» Московский проспект, 6А
|
65,85/64,84*
|
62,21/61,21*
|
73,35/71,35
|
Сургутнефтегаз
Московский проспект, 246
|
65,30
|
61,70
|
71,25
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
64,99
|
61,69
|
71,19
|
Teboil
Московский проспект, 242А
|
64,54
|
61,34
|
71,44
|
«Балтнефть»
ул. Озерова, 33
|
64,19
|
60,89
|
70,69
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
64,00
|
60,60
|
70,10
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
63,00
|
59,00
|
67,00
Текст, фото: Оксана Майтакова
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter