Насколько выгодна «Янтарная выгода»: «Новый Калининград» изучил цены на АЗС

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Калининграде с 8 июля на всех АЗС «Лукойла» начала действовать специальная система лояльности для калининградцев. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале накануне. «Новый Калининград» утром в среду побывал на разных заправках областного центра и выяснил, почём топливо и насколько существенна в этом сравнении «региональная скидка» от «Лукойла».

«Договорился, что в регионе начнёт действовать специальная цена для калининградцев — скидка от 2 до 6,5 рубля на литр в зависимости от вида топлива: бензин, дизельное топливо и сжиженный газ», — сообщил Беспрозванных в своем телеграм-канале 4 июля. По его словам, «с учётом всех скидок снижение по дизелю составит 6,5 рубля, что сделает цену одной из самых доступных в стране, суммарная скидка по АИ-95 и АИ-92 — 2,3 рубля, что также сделает бензин в Калининградской области дешевле, чем в среднем в СЗФО».

«Цена станет близкой к себестоимости с учётом налогов и логистических расходов: компания таким образом компенсирует калининградцам высокие затраты по доставке топлива в регион, принимая в расчёт его особое географическое положение», — сообщил Алексей Беспрозванных.

Акция начала действовать 8 июля. Как рассказали «Новому Калининграду» автомобилисты, сейчас ей можно воспользоваться тем, кто является членом системы лояльности «Лукойла». «Заезжал на „Лукойл“. Не обманули — через приложение в телефоне с литра скидка 1 рубль. Мелочь, а приятно», — сообщил один из читателей.

В системе лояльности акция называется «Янтарная выгода» — специальное приложение только в Калининградской области. В приложении отмечается, что акция дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности; 2 руб. на литр дизеля (суммарно можно получить до 6,5 руб.); 4 руб. на газ.


Мониторинг цен на АЗС города показал, что на данный момент на АЗС «Лукойла» самые высокие расценки на 95-й и 92-й бензин, а также дизельное топливо. С учетом «Янтарной выгоды» они приближаются к расценкам на АЗС остальных компаний.

По чём сегодня топливо на калининградских АЗС — можно посмотреть в таблице:

АЗС, адрес

АИ-95

руб. за л.

АИ-92

руб. за л.

ДТ

руб. за л.

«Лукойл» Московский проспект, 6А

65,85/64,84*

62,21/61,21*

73,35/71,35

Сургутнефтегаз

Московский проспект, 246

65,30

61,70

71,25

Р&Н

Московский проспект, 81


64,99

61,69

71,19

Teboil

Московский проспект, 242А


64,54

61,34

71,44

«Балтнефть»

ул. Озерова, 33

64,19

60,89

70,69

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

64,00

60,60

70,10

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

63,00

59,00

67,00

*Цена по акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Оксана Майтакова

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