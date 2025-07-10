Эксперты: в Калининграде на 47% вырос спрос на подработки студентов

Весной в Калининградской области, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, число предложений о подработке с пометкой «для студентов» увеличилось на 47%. В среднем им предлагали зарплату в размере 42 975 руб. в месяц при частичной занятости. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито Подработка».

Самыми быстрорастущими направлениями подработки для студентов стали службы такси и доставки. Так, количество предложений для курьеров выросло на 129% (120 672 руб. в среднем), а для водителей такси — на 119% (137 596 руб.). «Однако стоит помнить, что итоговая сумма дохода на этих позициях зависит от количества выполненных заказов и отработанных смен, региона, а также от тарифов и бонусов за работу в пиковые часы», — добавляют аналитики. Кроме того, студентам на 18% чаще, чем годом ранее, предлагали подработку продавцом. Им обещали платить в среднем 48 тыс. руб. при частичной занятости.

«Среди исполнителей наиболее популярными по сравнению с весной прошлого года стали предложения о подработке водителем такси (+52%), оператором колл-центра (+23%) и уборщиком (+18%). В целом же весной 2025 года соискательская активность выросла на 5%», — отметили эксперты.