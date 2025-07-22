Сельхозпроизводители попросили отменить тахографы для Калининградской области

Сельхозпроизводители попросили отменить тахографы для Калининградской области
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские аграрии попросили отменить тахографы для водителей, занимающихся перевозкой сельхозпродукции. С таким предложением к губернатору Алексею Беспрозванных во время его выезда в Гвардейск 18 июля обратился Юрий Шалимов (возглавлял управление сельского хозяйства при губернаторе Горбенко — прим. «Нового Калининграда»), представляющий хозяйство «Неманские сады».

«Мы яблоко возим, а по области надо обязательно возить с тахографом, оформлять водителя, — пояснил Шалимов. — Даже заменить мы его можем лишь со штрафом. Цель приказа была в том, чтобы водитель не мог больше восьми часов быть за рулём, а у нас вся область 208 на 106 километров. Больше трёх часов за рулём просто физически водитель не может быть, всё равно он куда-то приедет. В этот приказ надо вносить изменения, чтобы область исключить из этого режима».

Шалимов пояснил, что выезд водителей за границу регулируется другим приказом. Он заметил, что готов сделать для главы региона справку с обоснованием, которую бы он передал в Минтранс РФ.

Юрий Шалимов. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

«Это всех сельхозников коснётся, — продолжил он. — Водитель должен быть с карточкой. Если водителя поменял, его опять нужно регистрировать, заново платить и так далее».

Напомним, что с 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон, который ввёл административную ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также за работу без тахографов. Штрафы за нарушение были установлены не только для водителей, но и для их работодателей. За нарушение условий труда и отдыха или норм по времени управления транспортом предусмотрены штрафы. Для водителей это от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 15–25 тысяч рублей, а для юридических лиц — 20–50 тысяч рублей.

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