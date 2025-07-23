В Калининграде назвали самый подорожавший продукт в июне

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В Калининградской области в июне отметили рост индекса потребительских цен по 93 продовольственным товарам в размере от 0,02% до 38,51%. Снижение цен в диапазоне от 0,07% до 24,87% зафиксировали по 38 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.

В июне на верхней позиции среди подорожавших за месяц продовольственных товаров оказалась морковь, прибавившая в цене 38,51% (122,49 руб. за кг). Свёкла, ставшая дороже на 34,54%, разместилась на втором месте (84,26 руб. за кг). Свежие огурцы повысились в цене на 13,79% и заняли третье место (218,96 руб. за кг). На 13,62% подорожал картофель, оказавшийся на четвертом месте (122,66 руб. за кг). На пятом месте — молоко для детей, цена которого выросла на 9,81% (243,86 руб. за литр).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на куриные яйца, которые подешевели на 24,87% (90,87 руб. за 10 штук). Цена на белокочанную капусту снизилась на 9,23% (102,79 руб. за кг), а на икру лососёвых рыб — на 8,31% (8926,91 руб. за кг). Свежий сладкий перец стал дешевле на 7,06% (299,56 руб. за кг), а помидоры — на 6,34% (221,91 руб. за кг).


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