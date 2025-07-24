Облминэкпром объяснил высокую стоимость «борщевого набора»

Цена на «борщевой набор» в межсезонье традиционно увеличивается в связи с сокращением запасов и удорожанием затрат на его хранение. Об этом сообщил региональный минэкпром в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Климатические условия региона не позволяют круглогодично выращивать овощную продукцию, поэтому цены на овощи могут варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как урожайность, сезонность, транспортные расходы, спрос и предложение на рынке, а также другие экономические аспекты, — написали представители ведомства. — Увеличение цен на плодоовощную продукцию является сезонным фактором». В минэкпроме также отметили, что до нового урожая на прилавках региона преобладает привозная плодоовощная продукция.

В начале июля в Калининградской сети картофель стоил 99-103 руб. за кг, репчатый лук — 89-99 руб. за кг, белокочанная капуста — 94-99 руб., а морковь — 99-115 руб. По данным Калининградстата, морковь стала самым подорожавшим продуктом в июне, прибавив в цене 38,51% (122,49 руб. за кг).