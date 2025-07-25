В Калининграде назвали наиболее подорожавшие непродовольственные товары в июне

В июне отметили рост индекса потребительских цен по 156 наблюдаемым непродовольственным товарам в размере от 0,02% до 8,43%. Снижение цен в размере от 0,02% до 6,66% зафиксировали по 114 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.

На первой строчке списка подорожавших непродовольственных товаров оказались электрические чайники, цена которых выросла за месяц на 8,43% (2926,47 руб.). На второй позиции — мазь левомеколь, ставшая дороже на 5,97% (245,68 руб. за 40 г). На третьем месте разместилось хозяйственное мыло (+5,06%, 81,98 руб. за 200 г), а на четвёртом — детские соски-пустышки (+4,81%, 226,06 руб.). Замыкает пятёрку аскорбиновая кислота (+4,8%, 33,33 руб. за 100 шт).

Наиболее значительное снижение средней цены зафиксировали на цитрамон (-6,66%, 41,79 руб. за десять таблеток). Отечественный анальгин — на второй позиции (-5,52%, 47,49 руб. за десять таблеток). На третьем месте оказались смартфоны (-5,33%, 17 412 руб.). Женские меховые пальто и дублёнки стали дешевле на 4,91% (96 741,51 руб.). На пятой позиции разместился йод, ставший дешевле на 4,37% (102,29 руб. за 10 мл).