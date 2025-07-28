Эксперты назвали страны-лидеры по доступности бензина в Европе

Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина, наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее — граждане Молдавии. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Цены на бензин в Европе в первой половине 2025 года преимущественно снижались. Исключением стали только январь и большая часть июня, когда из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке произошло резкое увеличение нефтяных цен с последующим резким откатом. В связи с этим в конце июня 2025 года цена бензина была ниже, чем в начале января, практически во всех европейских странах, за исключением России, Белоруссии и Казахстана. Увеличение цен в этих странах, вопреки общему тренду, обусловлено инфляционными процессами, поясняют эксперты.

В свою очередь, в странах Западной Европы инфляцию уже практически удалось победить, поэтому динамика бензиновых цен зависела от стоимости сырья, которое подешевело.

Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,8 тыс. литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,5 тыс. литров. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тыс. литров бензина.

Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1360 литров 95-го бензина.

Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Также нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 800 литров бензина.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 40 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 62,3 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена бензина в нашей стране выросла на 2,7%.

Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 69 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту — 179 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Греция, Италия и Франция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 160 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане — 46,9 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в Белоруссии и России — 68,8 и 71,5 рублей за литр соответственно.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Дании — 159,7 рублей за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Италии, Франции и Великобритании (более 150 рублей за литр).

Во всех странах, кроме трех, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Норвегии (-8,7%), Швеции (-8,0%) и в Венгрии (-5,4%). Рост цен, как уже отмечалось, произошел только в Белоруссии (+6,6%), России (+2,7%) и в Казахстане (+1,9%).

Цены на дизельное топливо также снизились почти во всех странах. Подорожание произошло лишь в четырех государствах из 32, участвующих в рейтинге.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на конец июня 2025 года. По Норвегии — по итогам мая 2025 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.