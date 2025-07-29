ЦБ: в Калининградской области третий месяц подряд снижается годовая инфляция

В июне цены в Калининградской области выросли на 0,69% к маю. При этом годовая инфляция снижается третий месяц подряд (11,81%), но остаётся выше, чем в целом по стране (9,4%). Такие данные приводит Центральный банк России.

«Выросли цены на плодоовощную продукцию. В частности, заметно подорожали морковь, свекла и картофель. Во многом это связано с тем, что новый урожай отечественных овощей еще не поступил на региональный рынок. При этом с исчерпанием урожая прошлого года на прилавках стало больше зарубежной продукции, затраты на доставку которой увеличились. Накопленным итогом за год цены на плодоовощную продукцию выросли на 32,24%», — отмечает ЦБ.

Из-за сокращения урожая в странах-производителях предложение кофейных зерен снизилось, а мировые цены на них выросли. Кроме того, сказалось удорожание логистики. Высокий спрос позволял поставщикам и ретейлерам перекладывать в цены возросшие издержки. В целом за год кофе подорожал на 27,49%. Помимо прочего, повысились цены на продукцию общественного питания, что связано с увеличением издержек кафе и ресторанов на закупку продуктов, зарплату сотрудников и аренду помещений. При этом спрос на продукцию предприятий общепита в регионе был высоким, в том числе из-за увеличения турпотока. За год общественное питание подорожало на 20,54%.

Третий месяц подряд в Калининградской области дешевели яйца. Одна из причин — это сезонное снижение отпускных цен местной птицефабрикой. За последний год цены на яйца снизились на 21,42%. Как добавляет ЦБ, их стоимость снизилась сильнее, чем в целом по стране.

«Цены в Калининградской области в июне выросли сильнее, чем в целом по стране. Как и в предыдущие два месяца, это прежде всего связано с более заметным удорожанием санаторно-оздоровительных услуг. Так, в регионе эти услуги в июне подорожали на 6,37%, а в среднем по России — на 0,46%. Калининградская область оставалась одним из популярных направлений для внутреннего туризма. Из-за увеличения турпотока цены на путевки в санатории и дома отдыха в регионе растут быстрее», — объяснил Центробанк.