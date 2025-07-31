Янтарный комбинат намерен заняться релокацией молодежи из других регионов

Калининградский янтарный комбинат испытывает нехватку в выпускниках ювелирного направления, поэтому намерен привлекать в регион выпускников среднего профессионального образования из других регионов. Об этом рассказала начальник отдела кадров Калининградского янтарного комбината Анна Новова в ходе рабочей сессии «Ремесло 2.0», которая прошла в рамках VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.



Анна Новова рассказала, что в Калининградской области только одно учреждение среднего профессионального образования (СПО) готовит будущие кадры в сфере ювелирной промышленности — это колледж предпринимательства. «Они готовят ювелиров-универсалов, которые работают с камнем и с металлом. Поэтому мы с ними очень плотно работаем. Но этого мало — производство большое, мы растем. Поэтому мы выходим за рамки Калининградской области с возможностью релокации молодежи», — рассказала начальник отдела кадров.

По её словам, комбинат провел мониторинг ситуации в других регионах и определил, что подготовкой ювелиров занимаются 10 учреждений СПО, 3 — высшего образования. При этом учреждения СПО готовы сотрудничать с Янтарным комбинатом, поскольку в их регионах у выпускников направления работы с костью есть сложности с трудоустройством. «Поэтому сейчас у нас вопрос заключения соглашения о трудоустройстве выпускников, где будет плотное сотрудничество, где мы будем основные работодатели для их выпускников, — рассказала Новова. — Мы готовы идти на это, потому что у них есть риски и страхи, что закроют эту дисциплину. А у нас есть возможность привлечь молодежь».

Начальник отдела кадров уточнила, что выпускникам колледжей из других регионов Янтарный комбинат готов предоставлять общежитие, помогать с жильем. В настоящее время предприятию требуется не менее 20 молодых ювелиров.