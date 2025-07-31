Калининградстат: цены на бензин за год выросли более чем на 10%

В Калининградской области цены на бензин за год выросли более чем на 10%. Самым подорожавшим автомобильным топливом стал бензин АИ-98, по сравнению с июнем 2024 года его стоимость выросла на 24%. Такие данные приводит Калининградстат.

По сравнению с июнем 2024 года зафиксирован рост цен на бензин АИ-92 на 10,59%, АИ-95 — на 10,16%, АИ-98 — на 23,98%, дизельное топливо — на 8,37%, газовое моторное топливо — на 8,45%.

Отмечается также повышение цен на бензин в июне по сравнению с маем: цена на АИ-92 выросла на 0,47 % и составила 61,00 руб. за литр, АИ-95 — на 0,47% (64,67 руб./л), АИ-98 — на 0,30% (89,28 руб./л), дизельное топливо — на 0,19% (71,14 руб./л). Цена на газовое моторное топливо не изменилась (37,90 руб./л).

Напомним, в Калининграде с 8 июля на всех АЗС «Лукойла» начала действовать специальная система лояльности для калининградцев. При этом «Новый Калининград» выяснил, что цены на топливо в рамках акции «Янтарная выгода» не отличались от цен на заправках других компаний.

Во время «Прямой линии» 22 июля к губернатору Алексею Беспрозванных обратился калининградский автомобилист Сергей. Мужчина рассказал, что общался с другими водителями «вроде бы из Тюмени», которые сообщили, что у них топливо дешевле.

Губернатор еще раз напомнил о переговорах по снижению цен на АЗС «Лукойла» для жителей региона и об акции, которая стартовала с 8 июля. По словам Беспрозванных, в первые два дня «были накладки», когда акция накладывалась на другие специальные предложения компании.

Ранее Беспрозванных отметил, что на сегодня дизельное топливо в Калининградской области — одно из самых дешевых в РФ, что касается бензина АИ-95 и АИ-92, по словам губернатора, «тут еще есть над чем работать — цена была снижена в среднем на 1,5 рубля».