Беспрозванных: по дизельному топливу мы практически самые дешевые в стране

Дизельное топливо в Калининградской области на сегодня — одно из самых дешевых в РФ, если не самое дешевое, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных в ходе «Прямой линии» во вторник, 22 июля. Беспрозванных подтвердил, что ранее в области цена бензина была выше, чем в других регионах России из-за логистики.

Губернатор напомнил о переговорах по снижению цен на АЗС «Лукойла» для жителей региона. Акция была запущена с 8 июля и, по словам Беспрозванных, в первые два дня «были накладки», когда акция накладывалась на другие специальные предложения компании. «В течение двух-трех дней мне отчитались, что произошло снижение цены для калининградцев. Я посмотрел статистику, цена дизельного топлива, в целом если говорить по максимальной скидке, где-то 67,35 руб. Дизельное топливо с учетом того, о чем мы договорились — одно из самых дешевых в России, если не самое дешевое», — рассказал губернатор.

Что касается бензина АИ-95 и АИ-92, по словам Беспрозванных, «тут еще есть над чем работать — цена была снижена в среднем на 1,5 рубля». «Ранее мы были по дизелю одним из самых дорогих, по бензину — тоже, сегодня по дизельному топливу — мы практически самые дешевые, по бензину — опускаемся. Работу будем продолжать», — добавил он.

Напомним, специальная система лояльности для калининградцев на АЗС «Лукойла» начала действовать с 8 июля. При этом «Новый Калининград» выяснил, что цены на топливо в рамках акции «Янтарная выгода» не отличались от цен на заправках других компаний.

Отметим, что с 9 июля условия акции на АЗС «Лукойла» изменились: как отмечается в приложении компании, теперь «специальная скидка на дизтопливо составляет 5 рублей на литр и для её получения не требуется покупка товаров кафе и магазина». Скидки на бензин прежние — 1 рубль.