Ростех: доля РФ на рынке добычи янтаря составляет от 62,6% до 89,5%

Ростех: доля РФ на рынке добычи янтаря составляет от 62,6% до 89,5%
Олег Евтушенко, фото: пресс-служба Янтарного комбината
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России принадлежит около 90% разведанных янтарных запасов планеты, а доля рынка, которую занимает государство, составляет от 62,6% до 89,5% в зависимости от разных оценок. Такие данные озвучил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко на пленарной сессии VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.

По данным Ростеха, на сегодняшний день в мире насчитывается порядка 70 месторождений янтаря — их имеют, например, Литва, Латвия, Украина, Польша, Германия, Испания, США, Новая Зеландия, Малайзия и Доминиканская Республика. «Но на большинстве этих месторождений промышленный добычи янтаря не существует, а на отдельных вести ее вовсе нецелесообразно. Крупнейшим добытчиком янтарного сырья в мире является Россия. Комбинат полного цикла у нас только один в мире — это наш Янтарный комбинат», — добавил Евтушенко.

По словам исполнительного директора госпоркорации, России принадлежит около 90% разведанных янтарных запасов планеты, а доля рынка, которую занимает государство, составляет 62,6%. «Замечу, что 30% всех объемов до сих приходится на нелегальную добычу. В странах Африки и Австралии, например, нелегальным способом добывается более 10 тонн янтаря в год. Если же „нелегалов“ не учитывать, то наша доля рынка составит и вовсе 89,5%», — добавил он.

Говоря о прогнозах развития отрасли, Евтушенко «предвидит», что спрос на янтарное сырье в мире будет только увеличиваться: «Следовательно, будут увеличиваться как объемы его добычи, так и объемы потребления. Вероятно, что в 2030-м году будет реализовано порядка 1505 тонн янтарного сырья, что выше текущих показателей почти по 50%».

Отметим, исполнительный директор Ростеха также заявил, что янтарь является частью культурного кода, одним из символов страны, наряду с матрешками, хохломой и гжелью.

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