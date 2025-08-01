Зацепин: средняя зарплата на Янтарном комбинате составляет 98 тыс. руб.

На Калининградском янтарном комбинате значительно выросла зарплата, были восстановлены все производственные помещения, заменена техника. Об этом заявил генеральный директор предприятия Михаил Зацепин на пленарной сессии VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.



«Значительно выросла заработная плата средняя зарплата, по комбинату на сегодняшний день составляет 98 тысяч рублей, и она будет расти, индексироваться», — сказал Зацепин.

Он напомнил, что предприятие перешло под контроль госкорпорации Ростех в 2013 году, и тогда Янтарный комбинат «представлял достаточно жалкое сооружение». «Еле-еле добывали порядка 200 тонн янтаря. Все здания, сооружения, техника были в таком состоянии, как будто на дворе не 2013 год, а 1945, и немцы только-только ушли, пришла Российская Красная Армия и освободила Пальмникен. Была жуткая картинка, — рассказал Михаил Зацепин. — И самое главное, что люди, которые на тот момент работали, уже потеряли надежду, что когда-то можно работать в других условиях, на другой технике, и что работа может приносить какое-то удовлетворение и радость».

По словам гендиректора, за эти годы самим комбинатом было инвестировано в модернизацию предприятия порядка 3,5 миллиарда рублей, на сто процентов заменена техника, были восстановлены все производственные помещения. «Сегодня это современные светлые здания сооружения, которые позволяют работать в очень комфортных условиях», — заверил Зацепин. Он добавил, что новые условия труда позволили коллективу создавать изделия, «которые не могли бы родиться еще 5−7 лет назад, потому что такие изделия могут рождаться тогда, когда люди от своей работы получают максимальное удовлетворение».

Ранее исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что в 2013 году на Калининградском янтарном комбинате было добыто 250 тонн янтаря, в настоящее время добывается ежегодно 600 тонн, производится 140−175 тысяч ювелирных изделий в год. Доля рынка ювелирных изделий РФ, по словам Евтушенко, составляет 37%. Мировой спрос на ювелирные изделия из янтаря постоянно растёт. Самыми активными потребителями традиционно являются Китай и Ближний Восток. Кроме того, янтарное сырье используется в фармацевтике, косметической промышленности, лакокрасочной и электротехнической промышленности.