Зацепин призвал Минпромторг задуматься о станках для обработки янтаря

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Российским властям стоит задуматься над производством станков для обработки янтаря, поскольку такое оборудование в стране не производится. Об этом сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин на пленарной сессии VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.

«Наверное, проблема существует только одна: техника для обработки янтаря была произведена в Польше. Российская Федерация не занималась, к сожалению, производством станков для обработки янтаря, — рассказал Зацепин. — Министерство промышленности Российской Федерации должно задуматься о том, чтобы где-то на заводах, может быть, корпорации Ростех возобновить производство обрабатывающей техники с тем, чтобы был определенный запас станков на замену, чтобы отрасль развивалась и двигалась дальше».

Зацепин пояснил, что комбинат полностью обновил свой парк ювелирной техники, однако «всему приходит износ».

Напомним, ранее генеральный директор предприятия заявил, что с 2013 года комбинатом было инвестировано в модернизацию порядка 3,5 миллиарда рублей, на сто процентов заменена техника, восстановлены производственные помещения.

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