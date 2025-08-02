Зацепин призвал Минпромторг задуматься о станках для обработки янтаря

Российским властям стоит задуматься над производством станков для обработки янтаря, поскольку такое оборудование в стране не производится. Об этом сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин на пленарной сессии VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.



«Наверное, проблема существует только одна: техника для обработки янтаря была произведена в Польше. Российская Федерация не занималась, к сожалению, производством станков для обработки янтаря, — рассказал Зацепин. — Министерство промышленности Российской Федерации должно задуматься о том, чтобы где-то на заводах, может быть, корпорации Ростех возобновить производство обрабатывающей техники с тем, чтобы был определенный запас станков на замену, чтобы отрасль развивалась и двигалась дальше».

Зацепин пояснил, что комбинат полностью обновил свой парк ювелирной техники, однако «всему приходит износ».