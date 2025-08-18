Зарплату выше средней по стране получают менее четверти жителей региона

Заработную плату выше средней по стране получают 18,8% жителей Калининградской области. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля работников с зарплатой выше двух средних — 3,2%. Такие показатели позволили поместить Калининградскую область на 55-м месте из 85 рейтинга российских регионов по доле работающих с высокой зарплатой. Годом ранее область занимала 61-ю позицию. Доля работников с зарплатой выше среднего составляла 17,6%, выше двух средний — 4,6%.

В пяти северных регионах России более половины работников получают зарплату выше среднероссийской, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга существенен: средняя доля высокооплачиваемых работников в топ-10 регионов более чем в пять раз превышает аналогичный показатель для регионов из нижней части рейтинга. Примечательно, что даже самый низкий показатель в топ-10 (Мурманская область — 39,4%) в несколько раз выше, чем наивысший показатель среди замыкающих рейтинг десяти регионов (12,6%).

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Основным показателем для ранжирования регионов в рейтинге стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса). Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен. В качестве временного интервала анализа использовался период с апреля 2024 года по апрель 2025 года.