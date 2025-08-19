С начала года в регион ввезли 12 тысяч кубометров импортной древесины

С начала 2025 года в Калининградскую область ввезли 12 тысяч кубометров древесины из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Речь идёт о пило- и лесоматериалах. «От поступивших партий отобраны пробы, исследования, проведённые Калининградским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“, подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям РФ. Оформлено 129 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Продукция допущена к ввозу», — говорится в сообщении.