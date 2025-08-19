С начала года в регион ввезли 12 тысяч кубометров импортной древесины

С начала года в регион ввезли 12 тысяч кубометров импортной древесины
Фото: Telegram-канал Управления Россельхознадзора по Калининградской области
Все новости по теме: Импорт

С начала 2025 года в Калининградскую область ввезли 12 тысяч кубометров древесины из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Речь идёт о пило- и лесоматериалах. «От поступивших партий отобраны пробы, исследования, проведённые Калининградским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“, подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям РФ. Оформлено 129 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Продукция допущена к ввозу», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter