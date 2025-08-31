Власти предложили жителям Полесского района заготавливать дрова в Черняховске

Министерство природных ресурсов Калининградской области предложило жительнице Полесского района заняться заготовкой дров в Черняховском районе. Об этом жительница муниципалитета сообщила на странице губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».



Женщина поинтересовалась у главы региона, «что делать половине области, где нет ни газа, ни дров». «Машина дров от 15-16 тысяч рублей, а на зиму надо 3-4 машины. Газа нет, от государства порубочных делянок нет (морозы, или неурожай), что людям-то делать?» — поинтересовалась подписчица. Минприроды ответило ей, что расчетной лесосеки в Полесском лесничестве нет. «Но вы можете воспользоваться по закону делянками в других доступных лесничествах», — сообщило министерство.

Женщина обратила внимание, что власти не задумываются о степени проблемы. «Люди просят делянки, чтоб как-то сэкономить, чтоб выжить, а ваши условия, в которые вы ставите людей, хуже чем кабала: просто заказать машину дров (15-16 тыс. руб.) с доставкой или выделенные делянки в другом районе (нанять грузовик, доехать, нанять людей, убрать делянку, напилить, наколоть, привезти, разгрузить, сложить (30-40 тыс. руб.))», — написала она. Жительницу Полесского района поддержал другой подписчик — он сообщил, что сначала ему дали делянку там, «где даже трактор не проходит», затем две, одной из которых нельзя воспользоваться из-за спуска: «Как человек, проживающий в Черняховске, будет пилить дрова в Гусеве? Или как вывозить дрова там, где не заехать? Шестой раз подаю на лес. Отказываюсь, потому как нереально там забрать дрова».

Министерство природных ресурсов пояснило, что «распределяют делянки среди числа выделенных через специальную программу рандомно, то есть без вмешательства человека». «Программу утвердили законодательно в январе этого года, она называется „Управление лесным фондом“. Контроль за её исполнением осуществляют федеральные органы. Поэтому, чтобы не было нарушений, отдельно от этой программы рассматриваются делянки, либо доставка дров до места жительства категории граждан, которые относятся к социально незащищённым», — пояснили в министерстве.



