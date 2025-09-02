В Калининградской области на треть вырос интерес к подработке в общепите

По сравнению с летом 2024-го, в 2025 году в Калининградской области и СЗФО на 33% вырос интерес к подработке в общепите. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Работа».

Сфера общественного питания традиционно остается востребованной для подработки, поскольку позволяет быстро выйти на смену без опыта и совмещать занятость с учебой или основной работой. Летом интерес к таким предложениям усиливается за счет сезонного фактора.

За год количество предложений о подработке для помощников официантов в Калининграде увеличилось в два раза (+100%). Средний доход за частичную занятость на этой позиции составил 29 219 руб. Помимо прочего, на 15% чаще заказчики стали предлагать подработку на позиции хостес (56 227 руб. при неполной занятости).

Положительная динамика наблюдается и со стороны исполнителей. Чаще других контакты бизнес-заказчиков стали запрашивать повара-кассиры и помощники официантов — их активность этим летом выросла на 94% по каждой позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к подработке хостес также увеличился (+76% год к году).

Среди вариантов подработки в сфере общественного питания самыми высокооплачиваемыми оказались позиции официантов, барменов и хостес. В среднем им платили 61 496, 59 229 и 56 227 руб. соответственно при частичной занятости. Как уточняют эксперты, фактический доход специалистов за подработку в общепите зависит от количества отработанных смен, чаевых и дополнительных выплат.