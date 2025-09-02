В Калининградской области на треть вырос интерес к подработке в общепите

Все новости по теме: Рынок труда

По сравнению с летом 2024-го, в 2025 году в Калининградской области и СЗФО на 33% вырос интерес к подработке в общепите. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Работа».

Сфера общественного питания традиционно остается востребованной для подработки, поскольку позволяет быстро выйти на смену без опыта и совмещать занятость с учебой или основной работой. Летом интерес к таким предложениям усиливается за счет сезонного фактора.

За год количество предложений о подработке для помощников официантов в Калининграде увеличилось в два раза (+100%). Средний доход за частичную занятость на этой позиции составил 29 219 руб. Помимо прочего, на 15% чаще заказчики стали предлагать подработку на позиции хостес (56 227 руб. при неполной занятости).

Положительная динамика наблюдается и со стороны исполнителей. Чаще других контакты бизнес-заказчиков стали запрашивать повара-кассиры и помощники официантов — их активность этим летом выросла на 94% по каждой позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к подработке хостес также увеличился (+76% год к году).

Среди вариантов подработки в сфере общественного питания самыми высокооплачиваемыми оказались позиции официантов, барменов и хостес. В среднем им платили 61 496, 59 229 и 56 227 руб. соответственно при частичной занятости. Как уточняют эксперты, фактический доход специалистов за подработку в общепите зависит от количества отработанных смен, чаевых и дополнительных выплат.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter