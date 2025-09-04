Правительство планирует продлить запрет на работу мигрантов в 17 сферах (список)

Министерство социальной политики Калининградской области подготовило проект указа губернатора, в соответствии с которым в регионе в 2026 году предлагается продлить запрет на привлечение мигрантов на работу в 17 сферах деятельности. Проект опубликован на портале regulation.gov39.ru.

Проект указа касается установления на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности:

1) производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (код 10.71.1);

2) производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (код 10.71.2);

3) производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов (код 10.71.3);

4) производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86);

5) торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (код 46);

6) торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (код 47);

7) регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении (код 49.31.21);

8) деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32);

9) регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении (код 49.39.11);

10) деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (код 55.20);

11) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56);

12) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (код 63.11);

13) деятельность по трудоустройству и подбору персонала (код 78);

14) образование дошкольное (код 85.11);

15) образование начальное общее (код 85.12);

16) образование основное общее (код 85.13);

17) образование среднее общее (код 85.14).

Публичное обсуждение проекта стартовало 2 сентября и продлится до 17 сентября. Предложения можно направлять по электронной почте o.shurakova@gov39.ru. Отметим, что перечень видов деятельности, запрещенных для мигрантов, не отличается от того, что был установлен на 2025 год.

Патенты получают иностранные граждане, которые прибывают в Калининградскую область из стран с безвизовым режимом, за исключением приезжих из государств, входящих в Евразийский экономический союз (Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении). В Калининградской области вводят ограничения на работу таких мигрантов с 2021 года. Как пояснял экс-губернатор Антон Алиханов, эти меры принимаются «с целью поддержания достойного уровня оплаты труда, создания новых рабочих мест» для жителей региона.

