Эксперт: в Калининградской области всё подорожало

Экономист, профессор МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич обратила внимание, что в Калининградской области существеннее, чем в среднем по стране, подорожал фиксированный набор товаров и услуг. Об этом Зубаревич рассказала в эфире программы «Дом Советов», комментируя итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие.

«Слушайте, у вас всё так подорожало! Если мы берем фиксированный набор товаров и услуг, который используется для межрегиональных сопоставлений, он у вас выше среднего по стране при зарплатах ниже среднего по стране», — обратила внимание эксперт. По её словам, в «среднем по стране сидит Москва, Чукотка, ЯНАО и НАО». «А у вас выше среднего. И это четкий индикатор того, что у вас всё дорожает быстрее. В стране дорожает, но у вас быстрее. Поздравлять вас с этим я не могу», — сказала эксперт.

Она также обратила внимание на опережающий рост зарплат, обозначенный в статистике. По её мнению, это может быть вызвано низкой базой для расчетов. «В Калининградской области никогда не было крутой зарплаты. Но всё же страна — на 14,5%, у вас — на 17%. Нужно это проверять. Возможно, кто-то прописался на Острове [САР] из людей с высокими зарплатами», — сказала она. Зубаревич добавила, что средние доходы населения в стране выросли на 5,5%, а в Калининградской области — на 1,3%, что указывает на то, что рост зарплат может быть «стимулирован специальными людьми».