Алиханов назвал самые востребованные за рубежом российские товары

Различные типы машин и оборудования входят в список наиболее востребованных российских товаров за рубежом, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.



«В зарубежных странах пользуется спросом широкий ассортимент российской продукции. К наиболее востребованным относятся металлы, химия, удобрения, различные типы машин и оборудования, лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция», — сказал министр.

По его словам, рост потребности Турции в российской меди составил 166%. Поставки продукции машиностроения в Китай за пять месяцев выросли на 20%, в Саудовскую Аравию на 196%, в Индию на 78%. В Марокко поставки меди увеличились на 85%, а поставки алюминия в Бразилию — в два раза.

«Вместе с тем мы активно стремимся к увеличению объемов экспорта высокотехнологичной продукции, и это является одним из приоритетных направлений развития нашего экспорта. В рамках реализации федерального проекта „Промышленный экспорт“ мы поставили перед собой цель по его увеличению. Прогнозируется, что доля такой продукции в общем объеме промышленного экспорта составит порядка 20% к 2030 году», — заключил министр.