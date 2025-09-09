В регионе снизилось производство молока и хлеба, выросло — электроэнергии

Индекс промышленного производства в Калининградской области в I полугодии 2025 года составил 100,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Калининградстат. Снизилось производство консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания, молока и хлеба, выросло — пресервов, мяса, рыбы, электроэнергии и т.д.



«По сравнению с I полугодием 2024 года обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска продукции на 0,9%, энергетический сектор — на 7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 4,3%. В сырьевом секторе зафиксировано снижение индекса производства на 9,7%», — отмечается в сообщении.

В июне 2025 года индекс промышленного производства составил 99,7% по сравнению с июнем 2024 года, по сравнению с маем 2025 года — 98,9%. На снижение индекса повлияло снижение производства: машин и оборудования, не включенных в другие группировки (31,8%), электрического оборудования (70,6%), мебели (72,3%), бумаги и бумажных изделий (79,5%), резиновых и пластмассовых изделий (94,8%), пищевых продуктов (99,5%).

Промышленными организациями области в I полугодии 2025 года отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 299,5 млрд рублей, что в действующих ценах на 0,9% больше, чем в I полугодии 2024 года.

По сравнению с I полугодием 2024 года в Калининградской области больше произведено: пресервов рыбных (на 30,7%), мяса и субпродуктов (на 10,8%), рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков (на 10,1%), блоков оконных пластмассовых (на 8,8%), пара и горячей воды (на 7,3%), бетона, готового для заливки (товарного бетона) (на 6,3%), электроэнергии (на 5,1%) и др.

Меньше произведено: консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания (на 13,9%), молока жидкого обработанного, включая молоко для детского питания (на 4,1%), хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты (на 0,5%) и др.