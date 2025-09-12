В Калининградской области увеличилось производство мяса

В 2024 году в Калининградской области производство мяса увеличилось на 35,4 тыс. т и составило 128,4 тыс. т. Такие данные приводит Калининградстат.

76,6 тыс. т пришлось на свинину, 37,9 тыс. т — на мясо и субпродукты домашней птицы, 3 тыс. т — на говядину. Помимо прочего, производство колбасных изделий снизилось с 58,5 до 57,8 тыс. т. При этом выпуск варёных колбас увеличился с 48,9 до 53,4 тыс. т, а копчёных снизился с 9,2 до 3,9 тыс. т.

«В 2024 году в хозяйствах всех категорий произведено на убой 140 072 т скота и птицы. В первом полугодии 2025 года — 64 714 т, в том числе крупного рогатого скота — 6 999 т, свиней — 39 908 т, овец и коз — 790 т, птицы — 16 946 т», — добавляет Калининградстат.