В Калининградской области увеличилось производство мяса

Все новости по теме: Экономика

В 2024 году в Калининградской области производство мяса увеличилось на 35,4 тыс. т и составило 128,4 тыс. т. Такие данные приводит Калининградстат.

76,6 тыс. т пришлось на свинину, 37,9 тыс. т — на мясо и субпродукты домашней птицы, 3 тыс. т — на говядину. Помимо прочего, производство колбасных изделий снизилось с 58,5 до 57,8 тыс. т. При этом выпуск варёных колбас увеличился с 48,9 до 53,4 тыс. т, а копчёных снизился с 9,2 до 3,9 тыс. т.

«В 2024 году в хозяйствах всех категорий произведено на убой 140 072 т скота и птицы. В первом полугодии 2025 года — 64 714 т, в том числе крупного рогатого скота — 6 999 т, свиней — 39 908 т, овец и коз — 790 т, птицы — 16 946 т», — добавляет Калининградстат.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter