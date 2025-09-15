Калининградстат: рейтинг подорожавших продуктов в августе возглавили огурцы

В Калининградской области в августе среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали свежие огурцы — на 14,6%. Их цена составила 213,55 руб. за кг. Такие данные приводит Калининградстат.

На втором месте оказалась свежая зелень, ставшая дороже на 10,6% (1187,25 руб. за кг). Яблоки повысились в цене на 6,7% (226,14 руб. за кг) и заняли третье место. Икра лососёвых рыб стала дороже на 5,7% (9877,92 руб. за кг), а кофе молотый и в зёрнах — на 5,2% (2096,17 руб. за кг).

Наиболее значительное снижение цен в августе зафиксировали на белокочанную капусту, подешевевшую на 28,7% (53,46 руб. за кг). Цена на картофель снизилась на 24,8% (72,04 руб. за кг), а на свёклу — на 22,4% (76,18 руб. за кг). Морковь стала дешевле на 17,54% (93,96 руб. за кг). Виноград, ставший дешевле на 15,7%, занял пятую строчку (319,26 руб. за кг).

«В августе по сравнению с июлем отмечен рост индекса потребительских цен по 77 наблюдаемым продовольственным товарам в размере от 0,03% до 14,67% По 3 товарам цены не изменились. Снижение цен в размере от 0,01% до 28,79% зафиксировано по 54 позициям», — резюмирует Калининградстат.

Кроме того, как отмечает статистическая служба, за год сильнее всего подорожали яблоки. Их цена выросла на 92,5% — до 226,14 руб. На втором месте оказалась икра лососёвых рыб (+60,5%), а на третьем — картофель (+43,2%).