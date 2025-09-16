Из Калининградской области начали экспортировать в Индию соевое масло

В сентябре стартовали первые поставки соевого масла из Калининградской в Индию. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Первые партии соевого масла, произведенного калининградским предприятием, были экспортированы в Индию 11 сентября . Общий объем отправленной продукции составил 500 т. По результатам лабораторных исследований экспортные партии были признаны соответствующими всем требованиям страны-импортера. На груз оформлены фитосанитарные сертификаты, отметили в ведомстве.