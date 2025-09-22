Калининградская область оказалась в конце рейтинга регионов по доходам населения

Все новости по теме: Экономика

Калининградская область разместилась на 70 месте в рейтинге российских регионов по доходам населения. Чистая медианная зарплата в области во втором квартале 2025 года составила 54 357 руб. — на неё можно приобрести два фиксированных набора товаров и услуг. Такие данные приводит РИА «Новости».

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза (зарплата — 148 643 руб.). Вторую строчку по покупательской способности зарплаты занял Чукотский автономный округ — здесь зарплата 171 951 руб. позволяет приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ (116 888 руб.) и Магаданская область (128 184 руб.) соответственно, где чистая медианная зарплата эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг.

В конце рейтинга расположились Кабардино-Балкарская Республика (37 942 руб.), Чеченская Республика (31 837 руб.) и Республика Ингушетия (32 038 руб.). В этих регионах отношение чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 0,5.

В среднем по России чистой медианной зарплаты хватит примерно на 2,6 фиксированных потребительских набора. В 24 регионах из анализируемых 85 это соотношение равно или выше среднероссийского показателя.

Напомним, что год назад Калининградская область занимала 66-е место в рейтинге. На среднюю зарплату 44,7 тыс. руб. в месяц калининградцы могли приобрести 1,92 фиксированных набора.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter