Калининградская область оказалась в конце рейтинга регионов по доходам населения

Калининградская область разместилась на 70 месте в рейтинге российских регионов по доходам населения. Чистая медианная зарплата в области во втором квартале 2025 года составила 54 357 руб. — на неё можно приобрести два фиксированных набора товаров и услуг. Такие данные приводит РИА «Новости».

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза (зарплата — 148 643 руб.). Вторую строчку по покупательской способности зарплаты занял Чукотский автономный округ — здесь зарплата 171 951 руб. позволяет приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ (116 888 руб.) и Магаданская область (128 184 руб.) соответственно, где чистая медианная зарплата эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг.

В конце рейтинга расположились Кабардино-Балкарская Республика (37 942 руб.), Чеченская Республика (31 837 руб.) и Республика Ингушетия (32 038 руб.). В этих регионах отношение чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 0,5.

В среднем по России чистой медианной зарплаты хватит примерно на 2,6 фиксированных потребительских набора. В 24 регионах из анализируемых 85 это соотношение равно или выше среднероссийского показателя.

Напомним, что год назад Калининградская область занимала 66-е место в рейтинге. На среднюю зарплату 44,7 тыс. руб. в месяц калининградцы могли приобрести 1,92 фиксированных набора.