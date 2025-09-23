В Калининграде назвали наиболее подорожавшую услугу в августе

В Калининградской области в августе отметили рост индекса потребительских цен по 32 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,15% до 17,57%. Снижение цен в размере от 1,76% до 27,89% зафиксировали по 18 видам услуг. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте среди подорожавших находятся услуги сиделок, выросшие в цене за месяц на 17,57% — до 324,36 руб. за час. Поездки на отдых в Объединённые Арабские Эмираты стали дороже на 11,37% (53 110,16 руб.). Цены на прививки животным стали выше на 10,14% (2098,45 руб.). На четвёртом месте разместились поездки в Египет (+9,13%, 69 679,07 руб.), а на пятом — в Турцию (+8,48%, 86 286,61 руб.).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на проезд в плацкартных вагонах. Поездка в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда понизилась в цене на 27,89% (210,89 руб. за 100 км), а в вагоне скорого фирменного поезда — на 27,72% (360,11 за 100 км). Поездки в Беларусь стали дешевле на 23,56% — 49 169,24 руб. На четвёртой позиции оказалось проживание в доме отдыха (-18,69%, 3366,56 руб. за день), а на пятой — лечение в санатории стало дешевле (-17,48%, 4291,23 руб. за день).

