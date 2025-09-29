Минтруд назвал размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Все новости по теме: Экономика

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году возрастет до 955,8 тыс. рублей, а пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан — до 83 тыс. в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«В 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан — до 83 тыс. рублей в месяц», — рассказали в пресс-службе ведомства. .

Пресс-служба уточняет, что на страховые выплаты по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности в 2026 году заложено почти 1,4 трлн рублей.


