Теплоход «Патриа» переориентировали на маршрут Азия-Балтика

Теплоход «Патриа» переориентировали на маршрут Азия-Балтика
Фото: Telegram-канал компании «Алгоритм Групп»
Все новости по теме: Морские перевозки

Теплоход «Патрия», который был ранее задействован на калининградском направлении, готов к работе на маршрут Азия — Балтика. Об этом сообщает телеграм-канал оператора судна компании «Алгоритм Групп».

«Сейчас теплоход находится в акватории Охотского моря и открыт для коммерческих предложений по перевозке грузов из портов Китая в Калининград и Санкт-Петербург», — отмечается в сообщении.

Как утверждают в компании, класс и отсутствие ограничений по району плавания позволяют теплоходу работать на любых международных маршрутах круглогодично. «Рассмотрим любые предложения по загрузке в портах КНР: Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо и других. Доставка в порты Калининграда и Санкт-Петербурга с возможностью дальнейшей транспортировки по России», — сообщает компания.

По данным сайта vesselfinder, теплоход покинул Калининград 23 августа 2025 года.

Напомним, год назад компания заявляла, что «Патриа» будет находится на маршруте столько, сколько потребуется, уход в другие регионы и акватории не планируется.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter