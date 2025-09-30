Теплоход «Патриа» переориентировали на маршрут Азия-Балтика

Теплоход «Патрия», который был ранее задействован на калининградском направлении, готов к работе на маршрут Азия — Балтика. Об этом сообщает телеграм-канал оператора судна компании «Алгоритм Групп».

«Сейчас теплоход находится в акватории Охотского моря и открыт для коммерческих предложений по перевозке грузов из портов Китая в Калининград и Санкт-Петербург», — отмечается в сообщении.

Как утверждают в компании, класс и отсутствие ограничений по району плавания позволяют теплоходу работать на любых международных маршрутах круглогодично. «Рассмотрим любые предложения по загрузке в портах КНР: Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо и других. Доставка в порты Калининграда и Санкт-Петербурга с возможностью дальнейшей транспортировки по России», — сообщает компания.

По данным сайта vesselfinder, теплоход покинул Калининград 23 августа 2025 года.

Напомним, год назад компания заявляла, что «Патриа» будет находится на маршруте столько, сколько потребуется, уход в другие регионы и акватории не планируется.