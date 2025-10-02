СМИ: Россия готовит ответ на случай присвоения ЕС её активов

Все новости по теме: Экономика

Россия планирует национализировать и распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В сообщении агентства говорится, что президент Владимир Путин, во вторник, 30 сентября, подписал указ, разрешающий ускоренную продажу государственных активов в особом порядке. Указ ограничивает предпродажную оценку до 10 дней и ускоряет государственную регистрацию права собственности. Для проведения такой оценки был назначен государственный ПСБ.

До сих пор в РФ воздерживались от национализации активов, принадлежащих международным корпорациям. Вместо этого Россия приняла меры по передаче некоторых компаний во временное управление, прежде чем организовать продажу привилегированным покупателям с большими скидками, отмечает агентство. Сотни западных компаний по-прежнему работают в России, включая UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc и Mondelez International Inc.

Ранее ЕС предложил план, который не будет сводиться к аресту активов, а требования России, если они возникнут в будущем, будут гарантированы. Москва получит средства обратно, если «согласится компенсировать Украине ущерб, причиненный войной».

