ЦБ выпускает новую десятирублевую монету «Человек труда»

Центробанк РФ изготавливает памятную монету номиналом в 10 рублей, которая будет посвящена работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Монета тиражом 1 млн штук поступит в обращение уже 6 октября, сообщает РБК.

«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение работницы сельского хозяйства среди колосьев на фоне изображения механизатора, стоящего на подножке комбайна», — отмечается в сообщении Центробанка.

Как отмечает РБК, в 2020-2024 годах уже выходили памятные монеты в серии «Человек труда». Ранее они были посвящены учителям, строителям, шахтерам и другим профессиям. Данная монета станет седьмой.

РБК напоминает, что памятная монета, как и предыдущие, будет являться законным средством наличного платежа и обязательна к приему на территории РФ по номиналу без ограничений.