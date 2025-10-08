Алиханов: импортозамещенный самолет скоро полетит

В ближайшее время начнутся летные испытания полностью импортозамещенного самолета МС-21. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Машина проходит проверки в летно-испытательном комплексе и в ближайшее время присоединится к программе летных испытаний», — уточнил министр.

По словам Алиханова, самолет МС-21 № 0013 впервые взлетит уже к концу года, так как до 2026-го планируется завершить обновление Комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА), а первый полет данного импортозамещенного самолета является частью программы.

«По результатам стратегической сессии у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, состоявшейся в июле, совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов. Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года», — отметил Алиханов.

МС-21 является отечественным проектом ближне- и среднедальнего следования, ожидается, что он заменит Ту-154 и семейству Ту-204, также новое воздушное судно может стать заменой зарубежных самолетов. Предназначен для перевозки пассажиров, багажа и груза на отечественных и международных рейсах. Самолет рассчитан выдерживать расстояния до 5,1 тыс. км.

Также издание отмечает, что воздушное судно может получить дальнемагистральную версию.