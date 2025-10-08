Алиханов: импортозамещенный самолет скоро полетит

Все новости по теме: Авиаперевозки

В ближайшее время начнутся летные испытания полностью импортозамещенного самолета МС-21. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Машина проходит проверки в летно-испытательном комплексе и в ближайшее время присоединится к программе летных испытаний», — уточнил министр.

По словам Алиханова, самолет МС-21 № 0013 впервые взлетит уже к концу года, так как до 2026-го планируется завершить обновление Комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА), а первый полет данного импортозамещенного самолета является частью программы.

«По результатам стратегической сессии у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, состоявшейся в июле, совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов. Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года», — отметил Алиханов.

МС-21 является отечественным проектом ближне- и среднедальнего следования, ожидается, что он заменит Ту-154 и семейству Ту-204, также новое воздушное судно может стать заменой зарубежных самолетов. Предназначен для перевозки пассажиров, багажа и груза на отечественных и международных рейсах. Самолет рассчитан выдерживать расстояния до 5,1 тыс. км.

Также издание отмечает, что воздушное судно может получить дальнемагистральную версию.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter