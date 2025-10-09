Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми (изменено)

Совет Федерации предложил правительству проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2026 году. Рекомендация содержится в постановлении верхней палаты парламента от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития» страны, сообщает РБК.

Налог на профессиональный доход представляет собой особый налоговый формат, разработанный для лиц, ведущих деятельность самостоятельно. Его нередко называют «налогом самозанятых». Режим самозанятости действует с 2019 года. Он установлен на десять лет и продлится до конца 2028 года. Сейчас самозанятые отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“, по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в постановлении.

Дополнено. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Правительства, никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Условия налогообложения остаются прежними.