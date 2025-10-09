Калининградский «Автотор» надеется до конца года увеличить производство на 10-12%

По итогам 2025 года калининградский завод «Автотор» рассчитывает увеличить объем производства автомобилей на 10-12%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, уточнив, что данный прогноз возможен при благоприятной ситуации на рынке.

«Что касается планов до конца 2025 года, то с учетом текущего прогноза и колебаний рынка, при пессимистичном сценарии объем производства останется на уровне предыдущего года, при оптимистичном — увеличится на 10-12%», — отметили на предприятии, напомнив, что по итогам прошлого года объем производства составил 30,4 тыс. автомобилей.

Как напоминает информагентство, в 2024 году «Автотор» произвел втрое меньше заявленного плана автомобилей. Снижение объемов было связано с внешними факторами, в частности, с колебаниями на рынке, неустойчивым спросом, ограничениями, связанными с логистикой и поставками комплектующих.

