В Калининградской области сократилось производство яиц

В 2024 году производство яиц в Калининградской области составило 319,7 млн шт., что на 3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Калининградстат.

Калининградстат отмечает, что в 2023 году производство яиц в регионе достигло наиболее высоких значений за наблюдаемый период — более 329,5 млн шт. При этом в январе-августе этого года оно сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

«Цены на куриные яйца подвержены сезонным колебаниям. Постепенный рост цен обычно начинается осенью и достигает пиковых значений весной, чаще всего накануне православных пасхальных праздников, — добавляет статистический служба. — Последние два года ситуация складывалась нестандартно. Резкий рост цен начался в октябре 2023 года, достигнув самых высоких значений в январе 2024 года. Предпасхальное повышение в 2024 году почти отсутствовало. К августу индекс цен на куриные яйца по сравнению с декабрём 2023 года снизился на 15,33%. Самые высокие цены на яйца зафиксированы в декабре 2024 года — 147,03 руб. за десяток. В августе текущего года средняя цена составила 83,91 руб.».

Объём розничных продаж растет — в прошлом году он составил 2 246,5 млн руб., а в 2023-м — 1 595,8 млн руб.