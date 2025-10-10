В Калининградской области сократилось производство яиц

Все новости по теме: Сельское хозяйство

В 2024 году производство яиц в Калининградской области составило 319,7 млн шт., что на 3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Калининградстат.

Калининградстат отмечает, что в 2023 году производство яиц в регионе достигло наиболее высоких значений за наблюдаемый период — более 329,5 млн шт. При этом в январе-августе этого года оно сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. 

«Цены на куриные яйца подвержены сезонным колебаниям. Постепенный рост цен обычно начинается осенью и достигает пиковых значений весной, чаще всего накануне православных пасхальных праздников, — добавляет статистический служба. — Последние два года ситуация складывалась нестандартно. Резкий рост цен начался в октябре 2023 года, достигнув самых высоких значений в январе 2024 года. Предпасхальное повышение в 2024 году почти отсутствовало. К августу индекс цен на куриные яйца по сравнению с декабрём 2023 года снизился на 15,33%. Самые высокие цены на яйца зафиксированы в декабре 2024 года — 147,03 руб. за десяток. В августе текущего года средняя цена составила 83,91 руб.».

Объём розничных продаж растет — в прошлом году он составил 2 246,5 млн руб., а в 2023-м — 1 595,8 млн руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter