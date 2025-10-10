Бизнес предложил пересмотреть механизм субсидирования морских перевозок

Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Калининградские предприниматели предложили пересмотреть механизм субсидирования морских перевозок в Калининградскую область. Как сообщает пресс-служба Союза «Калининградская Торгово-промышленная палата», такое предложение прозвучало на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской ТПП.

Представители бизнеса считают, что средства должны выделяться не перевозчикам, а грузоотправителям или грузополучателям. «Это, по мнению предпринимателей, сделает процесс проще и логичнее, позволит большему количеству предприятий пользоваться льготными тарифами на перевозки», — отметили в ТПП. Однако замминистра развития инфраструктуры Татьяна Филимонова отметила, что федеральные органы власти не поддержали схему, при которой субсидии будут выделяться грузоотправителям, тем не менее, данная инициатива «прорабатывается».

По её словам, субсидии на морские перевозки на калининградском направлении освоены примерно на 80 % (на этот год выделено 4 млрд рублей). В проекте бюджета на 2026 год на субсидирование морских перевозок по Калининградскому направлению зарезервировано 5 млрд руб. Региональные власти предлагают увеличить и эту сумму.



