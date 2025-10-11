Губернатор: в сфере малого и среднего бизнеса занята четверть региона

В сфере малого и среднего бизнеса занята четверть населения Калининградской области. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных 10 октября на открытии VII Международного балтийского бизнес-форума «Вселенная бизнеса. Время Побед» (18+).

«В Калининградской области по итогам первого полугодия этого года 260 тыс. человек задействовано в сфере среднего и малого бизнеса. Это четверть региона. Т.е. фактически вы создаёте рабочие места, кормите семьи четверти нашего региона. Умножаем на три — это практически 70% региона. На вас лежит очень большая ответственность», — обратился глава региона к участникам форума.

По словам Беспрозванных, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) составляет 37,3%. По этому показателю Калининградская область занимает пятое место в России. «Задачу минимум поставили — остаться в пятёрке. Амбициозная цель — в тройку войти», — рассказал позже губернатор журналистам.

VII Международный балтийский бизнес-форум проходит в «Янтарь-холле» в Светлогорске с 10 по 11 октября. На участие в мероприятии зарегистрировалось 4 тыс. человек. В этом году гостями форума впервые стали представители Индии и Вьетнама.

