Алиханов: к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по роботизации
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Россия стремится войти в топ-25 стран мира по уровню роботизации к 2030 году, об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Уверен, что с текущим темпом, теми мерами поддержки и вашей поддержкой бюджета на следующую трехлетку мы эту задачу выполним», — сказал Алиханов депутатам.

По словам министра, в 2025 году на развитие роботизации в стране предусмотрено 2,5 млрд руб., однако в последующие годы финансирование значительно увеличится. Так, в 2026-м планируется направить более 9 млрд руб., в 2027-м — свыше 11 млрд руб., а в 2028 году — почти 23 млрд руб. исключительно на меры поддержки по роботизации. Таким образом, в общей сложности на трехлетний период предполагается выделить около 43 млрд руб.


