Исследование: зумеры стран ЕАЭС согласны покупать подделки

Молодежь стран ЕАЭС осведомлена о существовании контрафакта, однако это знание не влияет на их потребительское поведение. Несмотря на понимание, что подделки могут быть опасны для здоровья, молодые люди часто рассматривают их как доступную альтернативу брендам, особенно в категориях одежды, обуви и косметики. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования ассоциации «Антиконтрафакт».

Для 42% опрошенных в возрасте от 17 до 25 лет, по данным исследования, покупка подделки допустима, если нет вреда здоровью. 38% главной причиной для покупки стала высокая цена оригинала. Более 45% респондентов хотя бы раз покупали контрафакт, при этом 90% никогда не сообщали о нарушениях.

По данным исследования, 66% видят в подделках угрозу. Главным страхом выступает риск для здоровья. При этом финансирование преступной среды волнует лишь 12% молодых людей. Ключевым переломным моментом может стать просвещение: 66% заявили, что знание о связи контрафакта с преступностью заставило бы их отказаться от покупки. Молодежь видит решение проблемы в ужесточении наказаний для производителей и продавцов, но не считает себя ответственной за спрос, формирующий нелегальный рынок.



Как отметил первый вице-президент ассоциации Байсолт Хамзатов, контрафакт — это канал финансирования криминальных структур, а покупатель становится частью теневой экономики. Ключевым фактором для изменения поведения может стать переход от формальной информированности к осознанности.