Власти отменяют налоговый вычет по кадастровой стоимости имущества для ряда объектов

Правительство Калининградской области предложило отменить налоговый вычет по кадастровой стоимости имущества для объектов офисного назначения отдельных категорий. Как сообщил министр финансов Виктор Порембский на заседании бюджетного комитета Заксобрания 15 октября, вычет признан неэффективным в соответствии с федеральными требованиями, поскольку показал отрицательное значение бюджетной эффективности.

По словам Порембского, по методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ суммы стимулирующих налоговых льгот, бюджетная эффективность по которым имеет отрицательное значение, включаются в налоговый потенциал субъекта РФ, который учитывается при расчете финансовой помощи. То есть размер потерь по таким льготам может получиться двукратным, пояснил Порембский.

Данную меру поддержки, по его словам, использовали 12 налогоплательщиков или менее 0,04% предприятий. При этом бюджет недополучил около 4 млн рублей. По мнению разработчиков законопроекта, отказ от невыгодной меры позволит направить средства на приоритетные направления развития региона.

Депутаты из профильного комитета поддержали законопроект.