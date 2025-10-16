Спикер Заксобрания про государственные стройки: мы не можем найти подрядчиков

Подрядчики не хотят участвовать в конкурсах на проведение строительных работ, поскольку это может грозить им убытками. Такое мнение высказал спикер Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин на заседании комитета по бюджету 15 октября.

Тему «передвижки» в бюджете средств на капитальные расходы поднял на заседании депутат Евгений Ган. Он обратил внимание, что пять объектов капстроительства вообще исключены, десять перенесены на 2026 год. Министр финансов Виктор Порембский подтвердил, что «изменения в бюджет в части капитального строительства на сумму более 1,5 млрд руб.» затронули «порядка 20 объектов».

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин отметил, что причина в том, что подрядчики не хотят участвовать в торгах. «Подрядчики просто не идут. На это жалуются все. Конкурсы не прошли, потом они назначают второй, потом третий, так можно до бесконечности. Потом мы переносим эти деньги на следующий срок. Это говорит о низком качестве проектов и о том, что экспертиза „под притык“ урезает всё», — сказал Кропоткин.

Он объяснил, что проект проходит экспертизу два-три месяца, и «уже зачастую цены меняются». «Подрядные организации просто не идут. Судя реалиям сегодняшнего дня, никто не хочет рисковать, что завтра к ним еще и придут, изымут все документы и будут еще проверять, и они еще и в убытке будут. Потому что я знаю многих подрядчиков, которые выходили с проектом в убытке», — отметил спикер Заксобрания.

По его словам, перенос 400 млн руб., которые предусматривались на финансирование ремонта многоквартирных домов, произошел, «потому что на объекты не вышли подрядчики». «И на других объектах у нас такая же ситуация. Просто нам надо где-то сам корень менять, почему это происходит. Или заниматься более качественно проектами, или делать экспертизу с учетом реалий сегодняшнего дня. Иначе мы не сдвинемся с места», — заключил Кропоткин.