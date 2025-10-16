В Калининградской области снизился объём инвестиций в основной капитал

Все новости по теме: Экономика

Объём инвестиций в основной капитал в 2024 году в Калининградской области составил 184,5 млрд руб., что на 10,7% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает Калининградстат.

Неманский округ занял первое место среди муниципалитетов с наибольшими значениями объёма инвестиций в основной капитал на душу населения — 874,1 тыс. руб. В топ также вошли Черняховский (376,9 тыс. руб.), Светловский (185,6 тыс.) и Янтарный округа (171,3 тыс.), а также Калининград (257 тыс.).

Объём инвестиций организаций на приобретение основных средств составил 78,7 млрд руб., или 42,7% общего объёма инвестиций; в строительство — 72,1 млрд (39,1%), а на реконструкцию, включая расширение и модернизацию, — 33,7 млрд (18,2%).

Основным источником финансирования инвестиций были собственные средства организаций — 59,5% общего объёма инвестиций (109,8 млрд рублей). Доля привлечённых средств составила 40,5% (74,7 млрд рублей), из них 37,4 млрд рублей — бюджетные. Приоритетными направлениями в инвестировании области организациями Калининградстат называет такие виды деятельности, как «обрабатывающие производства» (21% общего объёма), «транспортировка и хранение» (19,4%), «деятельность в области информации и связи» (14%) и «добыча полезных ископаемых» (13,8%).


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter