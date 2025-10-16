В Калининградской области снизился объём инвестиций в основной капитал

Объём инвестиций в основной капитал в 2024 году в Калининградской области составил 184,5 млрд руб., что на 10,7% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает Калининградстат.

Неманский округ занял первое место среди муниципалитетов с наибольшими значениями объёма инвестиций в основной капитал на душу населения — 874,1 тыс. руб. В топ также вошли Черняховский (376,9 тыс. руб.), Светловский (185,6 тыс.) и Янтарный округа (171,3 тыс.), а также Калининград (257 тыс.).

Объём инвестиций организаций на приобретение основных средств составил 78,7 млрд руб., или 42,7% общего объёма инвестиций; в строительство — 72,1 млрд (39,1%), а на реконструкцию, включая расширение и модернизацию, — 33,7 млрд (18,2%).

Основным источником финансирования инвестиций были собственные средства организаций — 59,5% общего объёма инвестиций (109,8 млрд рублей). Доля привлечённых средств составила 40,5% (74,7 млрд рублей), из них 37,4 млрд рублей — бюджетные. Приоритетными направлениями в инвестировании области организациями Калининградстат называет такие виды деятельности, как «обрабатывающие производства» (21% общего объёма), «транспортировка и хранение» (19,4%), «деятельность в области информации и связи» (14%) и «добыча полезных ископаемых» (13,8%).