Контрольно-счетная палата: существуют риски неисполнения бюджета области

Контрольно-счетная палата Калининградской области обратила внимание на возможные риски неисполнения бюджета области за 2025 год из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы. Об этом сообщила председатель КСП Ирина Сорокина на заседании комитета по бюджету Заксобрания 15 октября.

«Палата в своем заключении отмечает, что существуют риски неисполнения бюджета 2025 года, потому что для исполнения расходных обязательств необходимо принятие более 30 нормативно-правовых актов или изменение уже действующих нормативно-правовых актов Калининградской области», — сообщила Сорокина. Проблему с отсутствием вовремя принятой нормативной документации также подтвердила представитель прокуратуры Маргарита Шуваркина.

Министр финансов Виктор Порембский призвал «не нагнетать». «Перечень есть. Мы, конечно, с этим работаем. Еще раз с учетом замечания Счетной палаты внимательно посмотрим», — сообщил он и добавил, что нет никаких оснований не доверять, к примеру, министру образования Светлане Трусеневой, что она не внесет изменения в указы, чтобы обеспечить дополнительные выплаты, предусмотренные поправками в бюджет. «По капитальным вложениям, если есть какие-то корректировки, вносится изменение в распоряжение капитальных вложений», — сказал Порембский.


