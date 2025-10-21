В Калининградской области назвали самый подорожавший продукт в сентябре

В Калининградской области в сентябре по сравнению с августом отметили рост индекса потребительских цен по 79 наблюдаемым продовольственным товарам в размере от 0,03% до 22,71%. Снижение цен в размере от 0,01% до 28,79% зафиксировали по 46 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.

В сентябре на верхней позиции среди подорожавших продовольственных товаров оказались куриные яйца, которые прибавили в цене 22,71% (102,97 руб. за десяток). Свежие помидоры, ставшие дороже на 16,45%, разместились на втором месте (222,58 руб. за кг). Охлаждённая и мороженая рыба лососёвых пород повысились в цене на 5,96% и заняла третье место (2125,78 руб. за кг). На 4,79% подорожал пчелиный мёд (703,7 руб. за кг). Цена пельменей, мантов и равиоли выросла на 4,55% (537,25 руб. за кг).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на яблоки, которые стали дешевле на 20,6% (179,59 руб. за кг). Цена на картофель снизилась на 20,57% (56,72 руб. за кг), а на свёклу — на 20,19% (60,69 руб. за кг). Морковь стала дешевле на 14,21% (80,56 руб. за кг), а репчатый лук — на 13,31% (78,66 руб. за кг).