В Калининграде на 13% выросло количество предложений о подработке для пенсионеров

Все новости по теме: Рынок труда

В Калининградской области бизнес стал на 13% чаще предлагать частичную занятость для пенсионеров. По данным экспертов «Авито Подработки», среднее предлагаемое вознаграждение составило около 51 974 руб. в месяц.

Заметнее всего увеличилось число смен для пенсионеров на позиции уборщика — в III квартале бизнес на 77% чаще предлагал подработку по сравнению с прошлым годом. В среднем сотрудники могли рассчитывать на 21 713 руб. при частичной занятости. Кроме того, заметно чаще компании стали предлагать подработку водителем-экспедитором (+46%, 43 947 руб. при неполной занятости). Увеличение числа предложений о подработке для пенсионеров фиксируется и для курьеров (+20% год к году), в среднем специалисты здесь могли рассчитывать на 55 824 руб. за частичную занятость.

В целом среди регионов России наибольшее увеличение количества вариантов подработки, доступных для пенсионеров, наблюдается в Магаданской (+126%), Амурской (+124%) областях и в Кабардино-Балкарии (+113%).

