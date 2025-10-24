Центр занятости составил топ-5 высокооплачиваемых вакансий для водителей

Центр занятости Калининградской области проанализировал вакансии водителей, размещенные на портале «Работа России» и выделил самые интересные предложения на рынке труда региона. Как отметили в центре, топ был составлен в преддверии Дня автомобилиста.

Первое место занимает вакансия водителя грузового автомобиля в АО «Калининградский морской торговый порт» с заработной платой от 100 до 170 тыс. рублей. На второй строчке рейтинга оказалось предложение ООО «Калинин и К»: им требуется водитель-экспедитор с зарплатой в районе 75 — 170 тыс. руб. «Бронзу» получила вакансия для водителя международных перевозок ООО «Мираторг Логистик» с зарплатным предложением от 90 до 150 тыс. рублей.

На четвертом месте предложение АО «Калининград-ГорТранс», которое ищет водителя автобуса и готово платить от 80 до 150 тыс. рублей.

Замыкает топ водитель погрузчика в АО «Вад». Работодатель предлагает зарплату от 115 до 125 тыс. рублей.



Подробнее узнать о вакансиях можно на портале «Работа России». Также напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области и разместить их, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».