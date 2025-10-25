Облвласти: рыбхозкомплекс региона готов увеличить производство консервов на 25%

Зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили вопрос увеличения поставок атлантической рыбы в регион. Это необходимо для увеличения мощности производства рыбоконсервных заводов. Как уточняет пресс-служба областного правительства, беседа состоялась 24 октября в рамках Международной выставки рыбной индустрии Seafood Expo Russia 2025.

В ходе осмотра экспозицией ведущих предприятий рыбохозяйственного комплекса Калининградской области Алексей Беспрозванных заметил, что регион готов значительно увеличить мощности производства рыбоконсервных заводов на 25%.

«Калининградские рыбоконсервные компании с учетом рентабельности производства готовы обеспечить полную загрузку имеющихся производственных мощностей и увеличить производство консервированной рыбной продукции на 25 процентов за счет сырья из Центрально-Восточной части Атлантического океана», — уточнил Беспрозванных в ходе беседы с Дмитрием Патрушевым и попросил поручить федеральным структурам проработать вопрос создания условий для увеличения поставок сырья из океанических видов рыб в обозначенных частях океана.

По данным областного правительства, данная инициатива нашла положительный отклик у Патрушева.