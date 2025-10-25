Облвласти: рыбхозкомплекс региона готов увеличить производство консервов на 25%

Все новости по теме: Рыбная отрасль
Облвласти: рыбхозкомплекс региона готов увеличить производство консервов на 25%

Зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили вопрос увеличения поставок атлантической рыбы в регион. Это необходимо для увеличения мощности производства рыбоконсервных заводов. Как уточняет пресс-служба областного правительства, беседа состоялась 24 октября в рамках Международной выставки рыбной индустрии Seafood Expo Russia 2025.

В ходе осмотра экспозицией ведущих предприятий рыбохозяйственного комплекса Калининградской области Алексей Беспрозванных заметил, что регион готов значительно увеличить мощности производства рыбоконсервных заводов на 25%.

«Калининградские рыбоконсервные компании с учетом рентабельности производства готовы обеспечить полную загрузку имеющихся производственных мощностей и увеличить производство консервированной рыбной продукции на 25 процентов за счет сырья из Центрально-Восточной части Атлантического океана», — уточнил Беспрозванных в ходе беседы с Дмитрием Патрушевым и попросил поручить федеральным структурам проработать вопрос создания условий для увеличения поставок сырья из океанических видов рыб в обозначенных частях океана.

По данным областного правительства, данная инициатива нашла положительный отклик у Патрушева.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter